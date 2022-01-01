У Берегові ціла родина отруїлася чадним газом: приїхавши на виклик медики встановили, що потерпілі – 46-річна місцева мешканка, її дві доньки та 8-місячна онука. На момент приїзду швидкої 17-річна дівчина вже була мертва.

Як повідомляє прес-служба Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги, лікарів додому викликав чоловік потерпілої. За його словами, жінка скаржилася на сильний головний біль.

«На виклик прибула бригада № 600 у складі лікаря Марії Немеш та фельдшера Степана Бровді. По приїзду з’ясувалося, що у 4-х членів родини: 46-річної жінки, її двох доньок 17- та 25 років і 8-місячної онуки підозра на отруєння чадним газом. Медики негайно розпочали реанімаційні заходи, підключили кисень і викликали додатково фельдшерську бригаду № 601», – йдеться у повідомленні прес-служби.

На момент приїзду швидкої 17-річна дівчина вже була мертва. 46-річну та 25-річну жінок, а також 8-місячне немовля доставили до Берегівської лікарні ім. Б. Ліннера. Медики повідомляють, що потерпілі – у середньому стані. Їм надають необхідну медичну допомогу.