Рятувальникам довелося розбирати дах, аби медики могли потрапити до будинку травмованої жінки

У Берегові для надання допомоги 64-річній жінці медики швидкої пробиралися до її будинку через дах, який частково розібрали рятувальники. Відомо, що жінка сильно травмувалася, зателефонувала у швидку, однак її будинок був зачинений, а дворі сторожила вівчарка.

Як повідомляє прес-служба Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги, у п'ятницю, 24 грудня, до медиків звернулася 64-річна мешканка Берегова та сказала, що травмувала ногу.

«Бригада №601 у складі фельдшера Марини Делеган та водія Олександра Шаланкі вже за кілька хвилин приїхали до будинку, де знаходилась потерпіла. Однак, ворота у двір та двері у будинок були зачинені, а у дворі гарчав великий пес – вівчарка», – йдеться у повідомленні.

Як з'ясувалося, 64-річна жінка через травму не могла пересуватися та понад дві години, долаючи нестерпний біль, намагалася дотягнутися до телефону, щоб викликати швидку.

Диспетчер повідомив про ситуацію поліцію та рятувальників, які за допомогою спеціального обладнання дісталися на дах, розібрали його і вже за кілька хвилин фельдшер надавала допомогу травмованій жінці.

«Пацієнтку знеболили, зафіксували травмовану ногу і фельдшер допомогла зібрати речі до лікарні. За всіма ознаками у потерпілої підозра на перелом стегна», – зазначають медики.

Рятувальники приборкали собаку та евакуювали потерпілу до автомобіля швидкої. Наразі потерпіла перебуває у Берегівській райлікарні.