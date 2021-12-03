На території Долинського району випало до 40 см снігу

У Долині автомобіль «швидкої» допомоги півгодини не міг виїхати з території лікарні через нерозчищену від снігу територію медзакладу. Відео з інцидентом опублікували очевидці у місцевій групі «Долинські вісті». У міськраді Долини ZAXID.NET підтвердили, що на відео зафіксована саме місцева центральна лікарня.

У п'ятницю, 3 грудня, на території Долинського району випало до 40 см снігу. Негода спричинила аварійні вимкнення електроенергії в районі та завдала чималого клопоту комунальникам Долини, які не встигли почистити місто від снігу.

Через негоду Із території лікарні Долини вранці не зміг виїхати автомобіль «швидкої» допомоги. Цей інцидент на відео зняв місцевий мешканець Андрій Григоришин. «Ось так несподівано прийшла зима, о 08:10. «Швидка допомога» не може виїхати з лікарні. Ну, у мене немає слів», – написав автор відео.

У коментарі ZAXID.NET міська рада Долини підтвердила, що на відео дійсно територія лікарні і місцева «швидка», втім, не змогли пояснити, чому сніг залишився нерозчищеним.

Додамо, що 3 грудня на території Івано-Франківської області випав мокрий сніг. Який супроводжувався місцями сильним вітром. Через негоду у 3 районах області стались аварійних вимкнення електроенергії. Найбільше знеструмлень погодні умови спричинили у Долинському районі, де за ніч випало майже 40 см снігу.

За інформацією Служби автомобільних доріг на території Івано-Франківської області було задіяно 44 піско- та солерозкидачів. У гірській місцевості досі триває очищення проїзної частини від снігу, її посипають протиожеледними матеріалами. Проїзд дорогами державного значення забезпечено.