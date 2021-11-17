Міськрада Долини розглядає кілька варіантів відведення земельної ділянки для злітно-посадкової смуги

Міський голова Долини Іван Дирів заявив про те, що міська рада розглядає кілька варіантів відведення земельної ділянки для злітно-посадкової смуги. Мер переконаний, що за 2-3 роки Долина матиме свій аеродром.

У середу, 17 листопада, міський голова Іван Дирів записав відеозвернення у якому анонсував початок конкурсу «Креативна ідея – успішний результат», який організували для підтримки ініціатив та пропозицій жителів Долинської громади.

Запросивши мешканців міста подавати свої ідеї, Іван Дирів водночас запропонував і свою – побудувати у Долині аеродром. «З самого дитинства я мріяв літати. Тепер я хочу не тільки літати самому, хочу щоб максимальна кількість людей могла літати, дивитися на наше місто з висоти пташиного польоту. Тому я вважаю, що наша громада повинна мати свій аеропорт, ну принаймні аеродром. Де можна буде приїхати, політати», – йдеться у зверненні мера Долини.

За його словами, міська рада вже розглядає кілька варіантів відведення земельної ділянки для злітно-посадкової смуги. Також міський голова Долини переконаний, що через 2-3 роки, під кінець його каденції місто матиме злітно-посадкову смугу.

Додамо, що 31 серпня депутати Коломийської міської ради проголосували за створення комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Коломия». Передбачається, що новостворене комунальне підприємство візьме в управління місцеву злітну-посадкову смугу, якою раніше опікувався авіатор Ігор Табанюк, який розбився на своєму літаку 28 липня 2021 року разом з трьома пасажирами.