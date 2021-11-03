Колишній пост ДАІ знаходиться на в'їзді в Долину біля міського озера

Долинська міська рада продала з аукціону будівлю посту ДАІ за 1 млн. грн. Знаходиться приміщення на в'їзді в Долину по вул. Січових Стрільців, 17 поруч з міським озером. Найвищу ціну запропонувала приватна особа Галина Канюк, повідомляє Галичина.

За інформацією сайту Державні продажі в Україні продана споруда, загальною площею 45,7 кв.м, не є пам’яткою архітектури місцевого значення. Розташована вона біля кільцевої розв’язки, поблизу знаходиться житлових будинків.

Про переможницю торгів Галину Канюк відомо, що вона також змагалася за купівлю іншого приміщення у Долині, але безрезультатно. Вона намагалась придбати адміністративний будинок, площею 729,5 кв.м та гараж, площею 49,1 кв.м за по вул.Пушкіна,12, де раніше розміщувалося районне управління земельних ресурсів. За даними Прозоро цей лот продали за 6,4 млн. грн.