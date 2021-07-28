У селі під Коломиєю розбився легкомоторний спортивний літак Aerospool WT10 Advantic. Внаслідок інциденту загинуло чотири людини. Пілотом на літаку був відомий на Прикарпатті 60-річний інструктор та професійний пілот Ігор Табанюк. Окрім нього, на борту літака, за інформацією ZAXID.NET, було троє громадян США. У момент аварії у самому будинку, на який впав літак, нікого не було.

Про авіакатастрофу біля Коломиї першими повідомили у ДСНС Івано-Франківської області. «Близько 13:40 поблизу села Шепарівці Коломийського району сталося падіння легкомоторного спортивного літака на приватний житловий будинок з подальшим горінням, внаслідок чого чотири особи загинуло», – йдеться у інформації ДСНС.

Пожежу на місці падіння ліквідували швидко – до 13:58. На місці виявили чотири тіла.

На місці катастрофи ще працюють поліцейські та пожежники, які встановлюють причини падіння літака. «На момент аварії у будинку, який загорівся, людей не було. За попередньою інформацією, на борту перебували пілот, мешканець Прикарпаття, і троє пасажирів-іноземців. Наразі на місці інциденту працюють слідчо-оперативна група обласної поліції, експерти-криміналісти та інші екстрені служби, які встановлюють всі обставини аварії», – повідомила про інцидент прес-служба поліції.

Об’єднана єврейська спільнота України повідомила, що під час авіакатастрофи загинуло троє хасидів, які є громадянами США. Вони з групою туристів приїхали на Прикарпаття на відпочинок.

Зазначимо, Ігор Табанюк є професійним пілотом, який літає більше 40 років. Згідно з даними Держреєстру цивільних повітряних суден України, літак Aerospool WT10 Advantic 2016 року випуску належить самому Ігорю Табанюку.

Aerospool WT10 Advantic є словацьким саморобним літаком, який продається як комплект запчастин для самостійного збирання. Максимальна пасажиромісткість – чотири особи (пілот і три пасажири).

Мер Коломиї Богдан Станіславський заявив, що на місці катастрофи розгорнули штаб, який займатиметься ліквідацією надзвичайної події та розслідуванням причин аварії.

Зазначимо, на східній околиці Коломиї (авіакатастрофа сталася біля західного в'їзду у місто) розташований колишній військовий аеродром.

Що відомо про Ігора Табанюка?

Ігор Табанюк – професійний льотчик, голова громадської організації «Прикарпатська дитячо-юнацька спортивна асоціація малої авіації», яка займається розвитком коломийського летовища малої авіації.

Перший свій політ він здійснив близько 40 років назад і відтоді розвивав малу авіацію в Коломиї.

Табанюк син військового пілота, народився 13 липня 1961 року в Узбекистані. У Коломию Ігор з дружиною Оксаною переїхали у 1985-му році. В училищі літав на L-39, МіГ-21. Далі освоїв Як-28, Су-24 МР. У Коломиї впродовж шести років був командиром ескадрильї, став заступником командира полку з льотної підготовки.

У 2013 році у авіакатастрофі загинув молодший син Ігоря Табанюка – полетів замість батька на перевірку літака. У інтерв’ю ЗМІ Ігор Табанюк тоді говорив «Син забрав мою смерть».

Останні секунди польоту літака Aerospool WT10 Advantic випадково зняли відпочивальники, які перебували на березі ріки неподалік.