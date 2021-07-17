Після падіння гелікоптер Мі-2 загорівся

У суботу, 17 липня, в результаті падіння вертольота Мі-2 в Миколаївській області загинули двоє людей. Про це повідомили в прес-службі ДСНС.

Рятувальники розповіли, що гелікоптер Мі-2, який належить компанії «Меридіан-Авіа-Агро», розбився біля села Зайве. Після падіння він загорівся.

«17 липня в 06:08 поблизу с. Зайве Миколаївського району сталося падіння вертольота Мі-2 (Меридіан-Авіа-Агро) з послідуючим горінням, у результаті чого загинули 2 людини (пілот і помічник пілота)», – йдеться в ранковому зведенні в суботу на сайті відомства.

О 6:35 пожежу було ліквідовано. До гасіння і деблокації загиблих залучалося 8 осіб та 2 од. техніки ДСНС. Більше деталей у відомстві поки не уточнили.

Мі-2 – радянський багатоцільовий гелікоптер, розроблений на початку 1960-х років. З тих пір отримував безліч модифікацій. Широко застосовується для виконання різноманітних цивільних і військових завдань.

Мі-2 може застосовуватися як в сільськогосподарських цілях (для обприскування і запилення лісових і сільськогосподарських угідь), так і для вантажопасажирських перевезень. Існують також пошуково-рятувальний і полярний варіанти – на них встановлено радіотехнічне і навігаційне обладнання для роботи в складних метеоумовах.

Спеціально для спецслужб створений патрульний варіант, він використовується для обльоту кордонів і оснащений гучномовцем. У морській авіації Мі-2 застосовувався на криголамах для розвідки льодової обстановки, а також для зв'язку між кораблями. Крім того, на базі Мі-2 існують вертольоти вогневої підтримки та вертольоти палубного базування.