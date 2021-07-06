У Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі приватний вертоліт з пасажирами упав в озеро Талти. Троє українців, які перебували на борту, отримали значні травми, повідомляє у вівторок, 6 липня, RMF 24.

Невдовзі після зльоту в гелікоптера почалися проблеми з двигуном, він почав поступово втрачати висоту, а потім повністю затонув в озері. На борту перебували троє українців, які наразі проживають у Польщі. Коли вертоліт впав у воду, то туристи, що проїжджали повз, змогли врятувати потерпілих.

В однієї жінки діагностували пошкодження хребта – її доставили до лікарні в Гіжицькому. 17-річну доньку потерпілої з аналогічною травмою доставили вертольотом до Ольштина. Пілота також госпіталізували для огляду.

Уламки вертольота на глибині 13 метрів вже оглянули пожежники. Інших людей на борту не було.

Нагадаємо, 3 липня у Польщі під час виконання робіт на залізничному мосту загинув 39-річний українець.