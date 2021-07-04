Українець загинув під час робіт на залізничному мосту в Польщі
Світ — Володимир Пиріг, 0 0
0 0
У Польщі під час робіт на залізничному мосту загинув 39-річний громадянин України. Його придавило гідравлічним домкратом.
Як повідомляє TVP.info, це сталося вдень у суботу, 3 липня у населеному пункті Вронкі Великопольського воєводства. Поліцейські допитали свідків і встановлюють причини та обставини трагедії.
Про цей випадок поінформовано Державну інспекцію праці. Справа перебуває під контролем місцевої прокуратури.
До слова, загалом у Польщі працює понад мільйон українців.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ZAXID.NET