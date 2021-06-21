Українські трудові мігранти, які зараз працюють у Польщі, найохочіше поїхали б до Німеччини або залишилися у Польщі. Дедалі перспективнішим напрямком для трудової міграції стають скандинавські країни, зокрема Фінляндія, свідчать результати дослідження, в опитуванні під назвою, яке у квітні-травні цього року провело польське агентство з працевлаштування EWL Group та Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету серед іноземних трудових мігрантів у Польщі, з яких понад 92% є українцями.

Як повідомив у понеділок, 21 червня, «Укрінформ», згідно з опитуванням, 90% респондентів не жалкують, що приїхали працювати до Польщі під час пандемії коронавірусу. Водночас 37% опитаних розповіли, що скористалися рішенням уряду Польщі про автоматичне продовження дозволів на перебування і працю в Польщі під час пандемії коронавірусу.

Попри те, що 79% опитаних працівників порадили б своїм близьким і знайомим пошуки роботи в Польщі, серед них зростає відсоток тих, хто вже розглядає для себе нові напрямки трудової міграції. Зокрема, від жовтня минулого року з 19% до 31% зросла кількість тих, хто шукає місце праці в інших країнах.

Згідно з дослідженням, найбільше трудові мігранти хотіли б поїхати працювати до Німеччини (51%), Польщі (48%), Чехії (26%), США (25%) та Канади (23%). До десятки найпопулярніших напрямків міграції увійшли також скандинавські країни – Норвегія (21%), Швеція чи Фінляндія (17%).

Аналізуючи результати дослідження, в EWL Group зазначили, що Польща й надалі залишається привабливим місцем праці для трудових мігрантів. Тим не менше, з перспективою офіційного завершення пандемії коронавірусу усе більше заробітчан шукає варіант працевлаштування в інших країнах.

Як зауважив директор з питань міжнародної рекрутації EWL Group Марцін Колодзєйчик, незабаром розпочнеться «справжній європейський бій» за трудового мігранта зі східної Європи. Зокрема, трудових мігрантів починають активніше запрошувати країни Балтії чи Фінляндія. У пошуках нових рішень щодо залучення мігрантів перебувають Чехія та Словаччина. Німеччина поки що не лібералізувала свій ринок для трудових мігрантів зі сходу, але невідомо як ця ситуація виглядатиме у майбутньому.

На переконання Колодзєйчика, уряд Польщі має зробити усе можливе, щоб країна й надалі залишалася місцем першого вибору серед трудових мігрантів зі східної Європи. Кроком у цьому напрямку може бути подальша лібералізація міграційної політики у Польщі.

Як відомо, станом на сьогодні у Польщі проживає і працює понад мільйон трудових мігрантів з України.