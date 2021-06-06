В масштабній спецоперації взяли участь майже 100 співробітників поліції та понад 50 співробітників митниці

Поліція чеського міста Пардубіце разом із фахівцями Митного управління Градец-Кралове виявила групу українців, які займалися переправленням до Чехії дешевої робочої сили. У спецоперації під назвою «Klièko» взяли участь майже сто поліцейських і понад п'ятдесят співробітників митниці Чехії, інформує «Радіо Свобода».

«Ми затримали головного члена банди, який називає себе «босом», членів його сім'ї та ще двох людей, які перевозили робітників до Чехії», – сказав на прес-конференції в Пардубицях слідчий справи Ондржей Старий.

Як повідомляє УНН, злочинна група складалася з групи українців із Закарпатської області, які майже по всій Чехії шукали роботу у місцевих жителів. Наймані люди їздили в Чехію на тримісячні зміни, в основному за туристичними візами, але не мали дозволу на роботу. У Чехію вони потрапляли через Угорщину, Словаччину і Польщу. В основному, українці виконували чорну роботу на фермах.

Вік затриманих становить від 34 до 43 років, попередньо їм пред'явлені звинувачення в ухиленні від сплати податків, за що українцям загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі.

Зловмисників вдалося затримати через махінації з виплатами податків. Гроші, які керівники схеми недоплачували працівникам з України, вони знімали невеликими сумами в декількох банкоматах, завжди на суми до 10 тисяч крон, таким чином уникаючи звітності та перевірок. Також через підставні компанії вони розподіляли гроші за фіктивними рахунками. З січня 2018 року до квітня 2020 року було завдано збитків на суму майже 41 млн крон (понад 52 млн грн), за даними слідства.

Саме чеська податкова служба і помітила дивну поведінку дев'яти юридичних осіб та розпочала моніторинг їх складних бухгалтерських операцій.

Речниця поліції міста Пардубиці Ева Матурова заявила, що мова йде про одну з найбільших поліцейських операцій за останні роки.

«Наприкінці квітня 2021 року відбулася операція, в якій взяли участь майже 100 співробітників поліції та понад 50 співробітників митниці. Вони провели обшуки у місцях проживання підозрюваних, в гуртожитках українських робітників, офісах та сільськогосподарських кооперативах, загалом у двадцяти місцях у п’ятьох регіонах Чехії», – сказала Ева Матурова.

Журналіст MF Dnes Марек Вотке у розмові з «Радіо Свобода» сказав, що заарештовані українці з Закарпаття. Вони вкладали гроші в нерухомість. Двоє із чотирьох затриманих мали резиденції в регіонах Градець-Кралове та Центральночеському краї. За його словами, мова йде про «дуже багату і впливову закарпатську родину».

За даними поліції, фірми, через які працевлаштовували українців, були розкидані по цілій Чехії.

«Поліція сказала, що, за винятком двох країв (областей) Чехії, вони були присутні в усіх, тобто в 12-х, і постачали робочу силу по різних сільськогосподарських фірмах. Сільське господарство займало до 80% їхнього бізнесу, а решта були різні інші роботи, які місцеві чехи не хотіли виконувати за ці гроші», – пояснив Марек Вотке.

При цьому поліцейські не чіпали звичайних робітників, хоча і допитали деяких з них.

Зараз четверо затриманих перебувають у попередньому ув'язненні.

В українському консульстві у Брно, до якого належить та частина Чехії, де відбувалася операція із затримання, повідомили, що про поліцейську операцію дізналися з новин, хоча поліція мала б повідомити про затримання українських громадян.