Влада Польщі планує низку заходів, які мають спростити доступ іноземцям, зокрема українцям, до місцевого ринку праці. Про це повідомила заступниця міністра розвитку, праці й технології Польщі Івона Міхалек, пише польське видання Dziennik.pl.

Заступниця міністра відзначила, що польські працедавці дуже позитивно оцінюють трудових мігрантів з України чи Білорусі.

«Ми хочемо, щоб іноземці могли легко приїхати до Польщі, розпочали тут роботу, особливо за спеціальностями, де у Польщі бракує робочих рук, де поляки працюють неохоче», – заявила Міхалек.

Зокрема, планується підвищити роль регіональних управлінь праці у процесі видачі дозволів на роботу іноземцям, скоротити час на отримання таких документів та обмежити зайві формальності. Крім того, передбачається цифровізувати процес видачі дозволів на роботу для іноземців.

Спрощення процедури працевлаштування іноземців передбачено у нещодавно прийнятому Національному плані відновлення Польщі у постковідний період.

За її словами, у країні спостерігається значна потреба у працівниках з-за кордону. Причому йдеться не лише про такі традиційні сфери як будівництво чи торгівля.

Зауважимо, що за різними оцінками, в Польщі сьогодні працюють 1-1,5 млн громадян України.

Як інформував ZAXID.NET, раніше стало відомо, що Польща вакцинуватиме Johnson & Johnson українських заробітчан на кордоні. Вакцинація українських заробітчан на польському кордоні розпочнеться 8 червня. Вакцинувати заробітчан будуть на пункті пропуску «Шегині-Медика».