Вакцинація від коронавірусної інфекції Covid-19 для громадян України, які приїжджають до Польщі з робочою метою, запланована з 8 червня на пропускному пункті «Шегині-Медика», повідомила агенція «Інтерфакс-Україна» з посиланням на міжнародну компанію з працевлаштування Gremi Personal, яка почала організацію такого процесу для своїх працівників.

За повідомленням компанії, заробітчан щепитимуть вакциною AstraZeneca і Johnson & Johnson. Щеплення буде безкоштовним і добровільним для громадян України.

«Недавнє опитування наших працівників показало, що понад 55% готові вакцинуватися, щоб мати можливість частіше відвідувати Україну і після повернення в Польщу не робити ПЛР-тести або не проходити карантин. Тим більше ми бачимо і тенденцію з боку польських підприємств, які все більше зацікавлені в працевлаштуванні у себе саме вакцинованих працівників… Ми відразу домовилися з польською медичною компанією з Ряшева, яка бере на себе всю медичну частину», – сказав генеральний директор компанії Томаш Богдевіч.

При цьому компанія повідомила, що незабаром список прикордонних пунктів, на яких українських заробітчан щепитимуть від коронавірусу, буде розширено.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі Gremy Personal, компанія організовує логістику процесу вакцинації, тоді як сама вакцинація є державною ініціативою. У зв’язку з цим у Gremi Personal зазначили, що вакцинуватися на кордоні зможуть навіть ті заробітчани, які їдуть на роботу від інших компаній або автономно.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я Польщі анонсували можливість щепитися в Польщі для всіх іноземців: які мають дозвіл на роботу, студентів, а також подружжя і дітей іноземців. Дозвіл на постійне проживання, медична страховка або наявність польського ідентифікаційного номера PESEL для щеплення не є обов’язковими.

Як повідомляв ZAXID.NET, вакцинацію українських заробітчан від коронавірусу на польському кордоні проводитиме медичний центр Medyk із Ряшева. Щоправда, тоді повідомлялося про те, що українських заробітчан щепитимуть лише схваленою в Європейському Союзі вакциною Johnson & Johnson, оскільки це однодозова вакцина, тоді як для щеплення іншими препаратами необхідно дві дози. У центрі Medyk пояснювали, що застосування однодозового препарата дозволить уникнути можливих ускладнень при організації введення другої дози.