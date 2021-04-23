У Польщі іноземці також можуть вакцинуватися від коронавірусу

Іноземці, які офіційно працюють, студенти з інших країн, а також їхні родичі можуть безкоштовно вакцинуватися від коронавірусу у Польщі. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті МОЗ Польщі, яке було опубліковане 21 квітня.

Для того, щоб отримати щеплення спершу потрібно звернутися до сімейного лікаря, який дає електронне направлення на вакцинацію. Право на щеплення від коронавірусу у Польщі мають студенти з інших країн, іноземці, які там офіційно працюють, дипломати, а також близькі родичі усіх раніше зазначених категорій, зокрема і діти.

Аби отримати електронне направлення від лікаря потрібно прийти на прийом із закордонним паспортом. Паспортні дані лікар вносить в базу даних усіх вакцинованих. Закордонний паспорт потрібно також взяти із собою на щеплення.

Вакцинація від Covid-19 для іноземців, які легально працюють у Польщі є безкоштовою.

Як вже писав ZAXID.NET у Польщі станом на сьогодні було провакциновано більше дев'яти мільйонів людей. Там до використання схвалені такі вакцини проти коронавірусу: Moderna, Oxford/AstraZeneca та Pfizer/BioNTech.