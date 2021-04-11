З понад 5,5 млн вакцинованих людей, лише 51 тис. згодом таки захворіли

У Польщі вакцини проти коронавірусу показали на практиці ефективність у 99%. В країні щеплення отримали вже понад 5,5 млн людей. Про це заявив міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський, пише польська агенція PAP.

«У групі з понад 5,5 млн вакцинованих людей, лише 51 згодом отримали позитивний тест на коронавірус. При цьому, більше половина таких випадків зараження сталися протягом 14 днів після отримання першої дози (тобто, до того, як вакцина починає діяти - прим.ред.)», - заявив міністр.

Графік, доданий до його публікації, засвідчує, що серед вакцинованих людей, які згодом захворіли, 50,5% отримали позитивний тест у межах 14 днів після першої дози.

«Це простими словами означає, що рівень захисту перевищує 99%», – наголосив міністр.

Do tej pory w grupie ponad 5,5 mln zaszczepionych jedynie 51 tys osób wykazało dodatni wynik testu na #COVID19, czyli 0,9%. Ponad połowa tych zakażeń nastąpiła w okresie do 14 dni po pierwszej dawce. Oznacza to w uproszczeniu, że poziom ochrony przekracza 99%.#szczepimysie pic.twitter.com/qDnBtL8lw1 — Adam Niedzielski (@a_niedzielski) April 11, 2021

Зазначимо, що в Польщі схвалені до використання вакцини проти коронавірусу компаній Moderna, Oxford/AstraZeneca та Pfizer/BioNTech.

Протягом минулої доби там виявили 21703 випадки зараження коронавірусом, а 245 пацієнтів померли. Загалом в країні від початку пандемії зафіксували понад 2,5 млн випадків інфікування, серед них летальних – 58421.

Через нову хвилю пандемії у Польщі з 20 березня запровадили загальнонаціональний локдаун. Він мав діяти щонайменше до 9 квітня, але нещодавно його продовжили до 18 квітня.

В країні залишаються закритими всі спортивні та культурні заклади, казино, дитсадки й перукарні, великі магазини меблів та будматеріалів. У тих магазинах, яким дозволено працювати, встановили обмеження на кількість відвідувачів.

Компаніям рекомендують перевести своїх працівників на дистанційну роботу у всіх випадках, коли це можливо.

Після найвищих рекордів заражень – понад 35 тис. за добу – показники вже почали знижуватися.