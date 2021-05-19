Українців, які їдуть до Польщі на заробітки, вакцинуватимуть від коронавірусу ще на кордоні. Для цього використають схвалену в Європейському Союзі вакцину Johnson & Johnson, повідомила Wirtualna Polska.

«Це буде своєрідним фільтром проти занесення коронавірусу ззовні. Ми вже щодня фіксуємо по кілька інфікованих на наших контрольно-пропускних пунктах на кордоні з Україною. Люди, які приїжджають на роботу в Польщу, теж повинні бути вакциновані, що посилить наш захист», - заявив професор Станіслав Мазур, керівник медичного центру Medyk у Ряшеві.

Вакцину Johnson & Johnson обрали тому, що для щеплення нею необхідно вводити лише одну дозу, тоді як для щеплення іншими вакцинами обов’язковим є введення другої дози. Станіслав Мазур пояснив, що застосування однодозового препарата дозволить уникнути можливих ускладнень при організації введення другої дози.

Водночас точна дата початку щеплення українців на польському кордоні поки невідома.

«Ми отримали багато сигналів від роботодавців про те, що вони хочуть таких щеплень. Компанії, які наймають іноземців на будівництво, на сезонні робочі місця бояться спалаху коронавірусу, який згодом блокує роботу. Ми чекаємо замовлених доз і відразу після цього розпочнемо щеплення», – пояснив керівник медичного центру Medyk.

Нагадаємо, американська компанія Johnson & Johnson випускає однодозову вакцину від коронавірусу під брендом Janssen. Її загальна ефективність становить 67%. Разом з тим нещодавно Норвегія виключила цю вакцину з державної програми вакцинації через рідкісні випадки тромбозів, які були виявлені у щеплених людей. При цьому охочі нею щепитися можуть це зробити в добровільному порядку.

Компанія знає про вкрай рідкісні тромбози у щеплених її вакциною, але зазначає, що причинно-наслідкового зв’язку між вакциною і тромбозом не встановлено.

Нагадаємо, що всі іноземці у Прольщі мають право на безкоштовне щеплення від коронавірусу. Це стосується, в тому числі, й тих, хто не має посвідки на проживання або не є застрахованим.