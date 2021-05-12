Норвегія офіційно виключила препарат AstraZeneca з програми вакцинації від коронавірусу через рідкісні, але серйозні побічні ефекти, повідомила прем’єр-міністерка Норвегії Ерна Солберг. Невикористані дози вакцини Норвегія передасть іншим країнам.

Уряд також підтримав призупинення використання однодозової вакцини Johnson & Johnson, але запропонує її тим, хто хоче добровільно зробити щеплення саме цим препаратом.

«Уряд розглянув питання про те, чи можуть люди приймати вакцини добровільно. Уряд дійшов висновку, що добровільно буде пропонуватися лише вакцина Johnson & Johnson», – сказала Солберг, яку в середу, 12 травня, цитує The Local.

При цьому механізм добровільного використання вакцин уряд ще не розробив, але вже відомо, що навіть у такому разі вакцина буде безкоштовною.

Використання AstraZeneca було офіційно припинено через кілька днів після того, як комітет експертів, створений урядом, ухвалив, що ця вакцина повинна бути виключена зі стратегії Норвегії щодо вакцин.

Норвегія призупинила використання вакцини AstraZeneca з 11 березня через повідомлення про рідкісні серйозні побічні ефекти, такі як утворення тромбів.

З приблизно 135 тис. ін’єкцій вакцини AstraZeneca, які у Норвегії ввели до середини березня, було зареєстровано вісім випадків важкого тромбозу, як правило, у відносно молодих та здорових людей. Чотири людини померли.

При цьому Європейське агентство з лікарських засобів та Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендують продовжувати використовувати вакцину AstraZeneca, мотивуючи це тим, що користь від неї значно перевищує можливі ризики.

Вакцини від AstraZeneca та Johnson & Johnson використовують одну й туж аденовірусну технологію.