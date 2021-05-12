У Львові за два дні масової вакцинації айтішників щеплення від коронавірусу отримали понад півтисячі працівників. Загалом вакцинуватися від Covid-19 зголосилися вже майже чотири тисячі працівників ІТ-сфери. У вівторок щепили 260 людей, за середу – понад 270. Вакцинувати працівників ІТ-кластеру будуть до кінця травня. Це є спільна ініціатива працівників цієї індустрії, міста та Міністерства охорони здоров'я. Вакцинують айтішників вакциною AstraZeneca корейського виробництва.

«Ми отримували дуже багато запитів від працівників компаній про те, чи буде можливість вакцинуватися людям. Бо ми всі бажаємо цього, маємо великий інтерес і хотіли показати хороший приклад, що є велика кількість людей у Львові, які готові вакцинуватись для того, щоб відкинути ці всі неправдиві теорії», – розповів Степан Веселовський, виконавчий директор львівського IT-кластеру.

Вакцинація відбувається на «Арені Львів», у невимушеній атмосфері, під приємну музику.

«Практично відразу, як тільки виникла нагода вакцинуватись, відразу був згідний це зробити. Це правильна процедура і всіх закликаю і запрошую це зробити», – вважає Орест Пилипович, працівник ІТ-кластеру, який прийшов вакцинуватися.

«Маю відчуття виконаного обов'язку. Бо вважаю, що це саме обов'язок вакцинуватись, обов'язок перед собою, перед рідними, людьми, які оточують. Тому що, я вважаю, що в цей період не вакцинуватись – безвідповідально», – зазначив Роман Глинка, представник ІТ-індустрії.

Вакцинація триватиме до кінця травня.

До слова, станом на ранок 12 травня у Львівській області від коронавірусної інфекції провакциновано 63402 особи.