Вакцинація ІТ-спеціалістів триватиме до 28 травня

У середу, 11 травня, львівський ІТ Кластер розпочинає вакцинацію працівників ІТ-індустрії Львова, зокрема компаній-членів спільноти. Вакцинація триватиме до 28 травня. За цей час вакциною AstraZeneca планують щепити кілька тисяч ІТ-спеціалістів.

Вакцинація відбуватиметься в окремо облаштованому центрі вакцинації на стадіоні «Арена Львів», доступ до якого матимуть лише представники ІТ-індустрії за попередньою реєстрацією. Представники львівський ІТ Кластер вважають, що старт масового вакцинування ІТ-спільноти міста позитивно вплине на динаміку вакцинування у Львові, повідомляє прес-служба ЛМР.

«Торік ми першими у Львові ініціювали масове тестування та закуповували експрес-тести на COVID-19, цього разу – одними із перших вакцинуємо представників нашої спільноти. Дякуємо владі за те, що співпрацює з нами в цьому напрямку і дає нам змогу вкотре продемонструвати прогресивність ІТ-спільноти та готовність масово вакцинуватися. Вважаю, що цей приклад мотивуватиме всіх інших мешканців нашого міста активно вакцинуватись від COVID-19», – повідомив Степан Веселовський, СЕО Львівського ІТ Кластеру.



У межах проекту United for Health, Кластер вже долучався до кампанії вакцинації у березні. За підтримки ЛМР, в межах кампанії з вакцинації громадських діячів для популяризації вакцини від COVID-19, було провакциновано 50 керівників ІТ-компаній Львова.

До слова, станом на ранок 11 травня у Львівській області від коронавірусної інфекції провакциновано 61671 особу.