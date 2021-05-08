Міжнародний сертифікат вакцинації від коронавірусу (так званий Covid-паспорт) може видаватися тільки тим, хто отримав щеплення препаратом, який схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я. Це визначено міжнародними медико-санітарними правилами, повідомив головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Як пояснив санлікар під час спілкування на гарячій лінії МОЗ, міжнародні Covid-сертифікати видаватимуться відповідно до вимог національних законодавств або міжнародних договорів, пише РБК-Україна. За його словами, відповідно до міжнародних правил, такий документ дозволяє перетинати кордон, якщо країна вимагає вакцинацію.

«Правила складання цього сертифіката визначені в міжнародних медико-санітарних правилах і його можна видавати, якщо людина отримала повний комплекс проведених щеплень вакциною, яка дозволена до використання ВООЗ», – сказав Ляшко.

При цьому він зазначив, що через глобальний дефіцит вакцин та обмежений доступ до них, країни світу обговорюють цифрові сертифікати, які міститимуть не лише дані про вакцинацію, але й про наявність антитіл чи негативний Covid-тест.

«Він (цифровий сертифікат) дозволятиме подорожувати, тобто вільно перетинати кордони країн. А також розглядається питання щодо можливості відвідування додаткових масових заходів, які недоступні в період жорстких карантинних обмежень для невакцинованих, тих, хто не хворів або не мають антитіл», – розповів він.

Ляшко додав, що впродовж травня МОЗ пропрацює варіанти щодо того, які переваги матимуть власники Covid-сертифікатів в Україні.

Український сертифікат вакцинації планують запустити до 1 липня. Як розповіли в МОЗ, сертифікат можна буде отримати у лікаря або онлайн.

У Євросоюзі такі сертифікати планують запровадити в червні.