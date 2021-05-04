Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі після зустрічі міністрів туризму країн G20 заявив про запровадження національного паспорта щеплення від Covid-19 для подорожей, пише у вівторок, 4 травня, «Укрінформ» з посиланням на італійську агенцію ANSA.

COVID-паспорти для поїздок до Італії видаватимуться з другої половини травня, повідомив Драгі.

«Світ хоче подорожувати до Італії, а пандемія змусила нас закритися, але Італія готова знову приймати світ», – заявив голова уряду Італії.

Він додав, що з другої половини червня паспорт вакцинації ЄС буде готовий. Тим часом уряд Італії запровадить національний паспорт, який набуде чинності з другої половини травня.

Він не став уточнювати, чи буде документ містити інформацію лише про вакцинацію, чи передбачатиме також сертифікат з результатами негативного ПЛР-тесту чи підтвердження того, що людина перехворіла коронавірусом.

Що таке Covid-паспорт

Це документ, у якому буде вказано інформацію про те, що людина повністю вакцинувалася від коронавірусу (отримала дві дози вакцини), перехворіла на коронавірус (має імунітет), або отримала негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Запровадження такого документа, на думку лідерів та міністрів низки країн, допоможе відновити роботу туристичної галузі, яка зазнала великих збитків через пандемію коронавірусу.

Ймовірно, такий документ буде цифровим.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія рекомендувала Європейському СОюзу дозволити подорожі для вакцинованих туристів. Йдеться про щеплених дозволеними у ЄС вакцинами, а також тими, які ВООЗ дозволила для екстреного використання.