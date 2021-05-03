Dперше з початку пандемії Європейська комісія рекомендувала країнам Євросоюзу дозволити в'їзд туристам з третіх країни, які пройшли вакцинацію від коронавірусу сертифікованими на території об'єднання препаратами. Про це йдеться у заяві Єврокомісії.

«Єврокомісія пропонує державам ЄС дозволити в'їзд на територію Євросоюзу з не необхідними цілями не тільки для осіб, що прибувають з країн з хорошою епідеміологічною ситуацією, але також для тих хто отримав всі рекомендовані дози вакцини, дозволеної в ЄС», – вказано у повідомленні.

У заяві зазначено, що дозвіл може бути також поширений на вакцини, які завершили процес сертифікації ВООЗ для застосування в екстрених ситуаціях.

Порядок перетину кордонів країни Євросоюзу визначають самостійно – Єврокомісія може лише давати рекомендації в цій сфері.

Єврокомісія також запропонувала підвищити планку допустимої кількості нових випадків зараження Covid-19 у країнах, щоб розширити список держав, громадяни яких можуть відвідувати Євросоюз незалежно від вакцинації.

Остаточно впровадити документ у Європейському Союзі планують із 15 червня.