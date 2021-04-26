Європейський Союз впродовж літа відкриється для в’їзду для туристів, щеплених вакцинами від коронавірусу, затвердженими Європейським агентством з лікарських засобів (EMA). Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на The New York Times.

За даними видання, швидкі темпи вакцинації в США та переговори між американською владою та ЄС щодо імовірного запровадження сертифікатів вакцинації, дають змогу Єврокомісії рекомендувати зміну політики, яка могла б забезпечити відновлення трансатлантичних подорожей для відпочинку.

The New York Times не уточнює деталі такого рішення, однак нагадує, що Європейським агентством з лікарських засобів раніше були схвалені всі три вакцини, що використовуються в США, а саме Moderna, Pfizer/BioNTech та Johnson & Johnson.

«Наскільки я бачу, американці використовують вакцини, затверджені Європейським агентством з лікарських засобів. Це дасть можливість вільного пересування та подорожей до Європейського Союзу», – сказала Урсула фон дер Ляєн і зазначила, що усі 27 держав-членів беззастережно приймуть усіх, хто щеплений вакцинами, схваленими EMA.

Фон дер Ляєн не стала називати конкретних дат, коли саме можуть відкритися туристичні подорожі, або подробиці того, як це відбуватиметься. Але, як стверджує видання, її коментарі – це твердження найвищого рівня про те, що чинні обмеження на поїздки повинні бути змінені на підставі сертифікатів про щеплення.

До слова, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що не підтримує запровадження так званих «паспортів вакцинації» для в'їзду або виїзду з країни «з міркувань справедливості», хоч перед цим і визнавала необхіжність їх впровадження.