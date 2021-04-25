Кількість зроблених щеплень проти коронавірусу у світі сягнула мільярда – менш як за п'ять місяців після розгортання перших програм масових щеплень. Про це свідчать дані трекеру вакцинації від видання The New York Times.

Зокрема, 25 квітня, станом на 9:00, у 207 країнах ввели 1 001 829 320 доз.

Попри такі успішні темпи, зазначається, що 58% усіх щеплень зробили у трьох країнах:

США – 225,6 млн доз (41% від необхідної кількості);

Китаї – 216,1 млн (точна інформація про відсоток вакцинованих – відстуня);

в Індії – 138,4 млн доз (8,6% від необхідної кількості).

Згідно з трекером вакцинації NYT, найвищий відсоток повністю вакцинованих громадян мають:

Сейшели (в країні з населенням 121 тис. людей 69% населення);

Ізраїль (61% провакцинованих на 10 млн населення);

Бахрейн та Чилі (42% та 41% провакцинованих відповідно).

За час пандемії у світі понад 147,2 млн людей захворіли на Covid-19. З них одужало 124,6 млн осіб. Кількість померлих зросла до понад 3 млн.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США, Індія, Бразилія, Франція, Росія, Туреччина, Велика Британія та Італія.