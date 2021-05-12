У травні розпочинається масова вакцинація українців другою дозою вакцини від коронавірусу. Зокрема, 11 травня другу дозу Pfizer отримали 150 мешканців Львівщини, а загалом в Україні вже майже дві тисячі людей є повністю вакцинованими від Covid-19.

ZAXID.NET розбирався, чи можна щепитися вдруге не тією вакциною, якою щепився першого разу, де саме відбувається друга вакцинація, який документ отримає людина після її завершення, а також коли в Україні з’являться Covid-паспорти.

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Хтось повідомить мене про друге щеплення? Чи потрібно самому дзвонити в поліклініку?

Кожен, хто отримав першу дозу, у відповідний час отримає повідомлення із датою, часом та місцем проведення другого щеплення, або ж йому зателефонують із медичного закладу. Ви можете самостійно зорієнтуватися, коли це відбудеться: для вакцини AstraZeneca інтервал між щепленнями становить 12 тижнів (84 дні), для CoronaVac – 28 днів, для Pfizer – 21 день.

Де саме відбуватиметься вакцинація другою дозою?

У тому ж медичному закладі, де робили перше щеплення, за людиною резервують другу дозу вакцини.

Чи можна отримати другу дозу іншої вакцини?

Ні, це технічно неможливо, процес вакцинації строго контролюється. Як пояснили ZAXID.NET у Міністерстві охорони здоров’я, кожен, хто отримав першу дозу, обов’язково отримає і другу дозу однотипним імунобіологічним препаратом. Зокрема, вакцини AstraZeneca-SKBio та AstraZeneca/Covishield мають однаковий склад і технологію виробництва. Тож, якщо людина отримала першу дозу індійської вакцини Covishield, то другу дозу вона може отримати південнокорейської AstraZeneca-SKBio.

А якщо моєї вакцини не буде в Україні?

Такий варіант виключений, переконують у МОЗ. Зокрема, уся перша партія вакцини Pfizer розрахована на дві дози, а вакцини CoronaVac зараз є достатньо для першого та другого щеплень. Вакцини AstraZeneca індійського та південнокорейського виробництва Україна отримала понад 867 тис. доз, із яких використала вже майже 760 тисяч на перші щеплення. У МОЗ ZAXID.NET повідомили, що до кінця місяця очікується нова поставка цієї вакцини, тому затримки зі щепленнями не буде. Загалом Україна домовилася про постачання 42 млн доз вакцин від коронавірусу – AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer та Novavax, з яких отримала вже майже 2,2 млн.

Що робити тим, хто отримав першу дозу вакцини за кордоном?

Людина має отримати документ у місці, де вакцинувалася вперше, і з ним записатися на другу вакцинацію в Україні через портал «Дія», його мобільний додаток, за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 20 19, або ж у свого сімейного лікаря.

Який документ отримає людина після завершення вакцинації?

Після отримання другого щеплення людина може звернутися до свого сімейного лікаря та отримати міжнародний сертифікат про щеплення, який вже діє відповідно до Міжнародних медико-санітарних норм.

А що з Covid-паспортами і подорожами за кордон?

Україна планує запустити власні Covid-паспорти (або сертифікати) з 1 липня. МОЗ разом із Міністерство цифрової трансформації розробило відповідне програмне забезпечення, яке дозволятиме отримувати сертифікати онлайн. Зараз формують нормативно-правову базу, опис техніко-функціональних вимог для документів, а також способи підтвердження їхньої дійсності.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, українські Covid-паспорти будуть визнаватися за кордоном, зокрема – у Євросоюзі, який збирається запровадити їх з 15 червня і відтак дозволити в’їзд вакцинованим іноземцям. Україна звернулася до ЄС по вимоги для Covid-сертифікатів, проте остаточного їхнього переліку ще немає. У МОЗ кажуть, що постійно перебувають на контакті з європейськими колегами щодо цього питання.

Українські Covid-паспорти видаватимуться лише тим, хто отримав дві дози вакцини, схваленим Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Зараз схваленими ВООЗ є вакцини Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson та Moderna, решту ВООЗ планує схвалити впродовж травня-червня.

У свою чергу, планується, що в’їзд до ЄС буде точно дозволений іноземцям, які вакцинувалися схваленими у ЄС вакцинами. Йдеться, зокрема, про Pfizer, AstraZeneca (південнокорейського виробництва, індійська Covishield у ЄС наразі не схвалена), Johnson & Johnson та Moderna. Також передбачається, що в’їзд дозволять і тим, хто щеплений схваленими ВООЗ вакцинами (тобто і Covishield). Остаточної позиції Євросоюзу щодо цього питання поки що немає.