Протягом травня в Україні почнуть вводити другу дозу вакцини від коронавірусу тим, хто вже отримав перше щеплення. Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 822 196 людей. З них 480 тисяч – вакциною AstraZeneca/CoviShield, 67 тисяч – вакциною Sinovac/Coronavac, 49 тисяч – вакциною Pfizer, 225 тисяч – вакциною AstraZeneca-SKBio.

«CoviShield почали щеплювати 24 лютого, друге щеплення має початися 19 травня. Вакциною Coronavac почали щеплення 13 квітня, інтервал 28 днів, тому друге щеплення має початися 11 травня. Вакциною Pfizer почали 18 квітня, інтервал три тижні, тому друге щеплення має початися 9 травня», – сказав Ляшко.

Тих, кого у квітні почали вакцинувати корейською AstraZeneca-SKBio, друге щеплення очікує через три місяці влітку.

За минулу добу щеплення проти коронавірусу зробили 37 967 людям. Загалом перше щеплення отримали 821 768 людей. Ще 428 – завершили вакцинацію, тобто отримали дві дози. Більшість з них отримали першу дозу за кордоном.