Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна підписала контракти про постачання 42 млн доз вакцини від коронавірусу до кінця поточного року, необхідно ще близько 5 млн доз. Про це він повідомив в ефірі телеканалу «Україна 24» ввечері у п’ятницю, 7 травня.

«Якщо подивитися на ту кількість доз, яку ми законтрактували, я підкреслюю, саме законтрактували, де у нас сплачені кошти, разом з COVAX, то у нас зараз 42 млн доз вакцин, які вже підписані, це все поставки цього року», – розповів міністр.

Також Степанов наголосив, що «потрібно ще близько 5 млн доз».

«У нас є відповідні пропозиції, зокрема від Serum Institute, по збільшенню доз по вакцині Novavax, і також є пропозиція по Sinovac. Зараз вирішуємо по термінах постачання», – додав він.

З урахуванням останніх контрактів Україна домовилася про постачання 42 млн доз вакцин від коронавірусу. Зокрема, 23 лютого отримала першу партію в 500 тис. доз компанії AstraZeneca (очікують ще 1,5 млн доз цієї ж компанії), а 25 березня – 215 тис. доз китайського препарату CoronaVac (контракт підписали майже на 2 млн доз). Також уклали контракти на постачання 10 млн доз вакцини Novavax і ще 20 млн – Pfizer. Окремо очікується постачання 8 млн доз вакцин від глобальної ініціативи COVAX. Це будуть препарати від AstraZeneca і Pfizer.