Sinopharm стала першою китайською вакциною, що отримала схвалення ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендувала китайську вакцину від коронавірусу Sinopharm для екстреного вакцинування людей старших 18 років. Про це заявив в п’ятницю, 7 травня, на брифінгу в Женеві генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус.

Як пояснив глава ВООЗ, цей крок розширив список препаратів для імунізації від коронавірусу, які можуть бути придбані через міжнародний механізм COVAX. Крім того, може бути прискорена процедура схвалення регулюючими органами держав вакцини Sinopharm, і це дозволить їм купувати її і застосовувати.

У свою чергу помічниця генерального директора організації Маріанджела Сімао пояснила, що включення вакцини Sinopharm в список рекомендованих ВООЗ для екстреного застосування препаратів від коронавірусу створює можливості для «прискорення доступу до вакцин для країн, які хочуть захистити працівників охорони здоров’я і населення в групі ризику».

Як повідомляє Associated Press, компанія Sinopharm оприлюднила мало інформації про свою вакцину. Окрема група, яка консультувала агентство ООН з вакцин, заявила, що «дуже впевнена» в тому, що розробка Sinopharm захищає людей у ​​віці 18-59 років, але «менш впевнена» в ефективності вакцини для людей старше 60 років.

Sinopharm стала першою китайською вакциною, що отримала схвалення ВООЗ.

Що це за вакцина Sinopharm?

Державний виробник ліків Китаю Sinopharm розробив три вакцини проти коронавірусу. Останній препарат схвалили для клінічних випробувань лише у квітні 2021 року. Заявлена ефективність перших двох становить 79,3% та 72,5%.

Вакцина від Sinopharm також стала першим препаратом, який отримав від китайського уряду попередній дозвіл на широке використання. Тоді в Китаї заявили, що ефективність цього препарату становить 79%. Однак експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я поставилися до цього критично та заявила про «дуже низьку довіру» до даних, які публікувала китайська фармкомпанія. Попри це низка країн, зокрема Індонезія та Бангладеш, уже схвалили екстрене використання вакцин від Sinopharm.

До сьогоднішнього дня в списку препаратів ВООЗ, рекомендованих для екстреного застосування проти Covid-19, значилися п’ять препаратів: вакцина Comirnaty, розроблена спільно компаніями Pfizer з США і BioNTech з Німеччини, засіб компанії Janssen, яка є підрозділом американської Johnson & Johnson, вакцина американської компанії Moderna, а також два варіанти вакцини британсько-шведської фірми AstraZeneca і Оксфордського університету.

COVAX є міжнародним механізмом, запущеним ВООЗ спільно з Глобальним альянсом з вакцин та імунізації і Коаліцією за інновації в галузі забезпечення готовності до епідемій. Він підтримує створення виробничих потужностей і проводить закупівлі. Відповідно до умов програми країни з високим рівнем доходів оплачують придбання вакцин для бідніших держав.

Згідно з планами, в рамках механізму до кінця 2021 року мають бути проведені і рівномірно розподілені по всьому світу 2 млрд доз вакцин.