Наявність декларації із сімейним лікарем не є обов'язковою умовою для вакцинації проти Covid-19, тому пацієнти можуть самостійно звертатися за отриманням вакцини. Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 7 травня.

За його словами, відсутність сімейного лікаря не може стати підставою для відмови у проведенні щеплення. Під час вакцинації пацієнту необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу.

«Відповідно до алгоритмів МОЗ, щоб вакцинуватися, потрібно внести дані людини в електронну систему охорони здоров'я. Тобто, якщо у вас вже підписана декларація із сімейним лікарем, відповідно і дані ваші вже є в системі. Якщо відсутня, то на вакцинацію з собою необхідно взяти паспорт та ідентифікаційний код і лікар внесе ваші дані до системи», – пояснюють у міністерстві.

Крім того, записатися на щеплення можна у будь-якому зручному пункті щеплення. А вакцинуватися не обов'язково саме там, де заключена декларація з сімейним лікарем.

МОЗ наголошує, що якщо вам відмовили у проведенні щеплень саме через декларацію, про такий інцидент потрібно повідомити. Зокрема можна зателефонувати у контакт-центр МОЗ – 0 800 60 20 19 або НСЗУ – 16-77.