Україна розраховує отримати першу партію вакцини американської Novavax в липні-серпні 2021 року. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов після зустрічі із власником індійської компанії Serum Institute Сайрусом Пунавалою в п’ятницю, 7 травня.

«Вже в липні-серпні ми очікуємо на перші поставки вакцини Novavax, із законтрактованих нами 10 млн. Обговорили з паном Пунавалою можливість збільшення обсягів постачання Novavax з 10 до 15 млн вже цього року. А також збільшення обсягів першої партії вакцин – з 2 до 4 млн доз», – заявив він.

Зазначимо, що на потужностях Serum Institute виробляють також і AstraZeneca/Covishield. Всього Україна законтрактувала 1,5 млн доз цього препарату (500 тис. доз уряд отримав в лютому), однак Індія зупинила експорт цієї вакцини через внутрішній попит. Такі обмеження діятимуть щонайменше до літа.

Що відомо про вакцину Novavax

Препарат американської компанії Novavax, створений на основі інактивованого коронавірусу. Його виготовляє індійська компанія Serum Institute.

У третій фазі випробувань, яка відбулася в березні, вакцина виявилася ефективною на 96% проти звичайного штаму коронавірусу та на 86% проти британського.

Україна законтрактувала 10 млн доз цієї вакцини. Перша партія, як раніше повідомлялося, має надійти вже липні. Водночас, точна дата поставки невідома.