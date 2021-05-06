Вакцина проти коронавірусу

Уряд Румунії передасть Україні та Молдові по 100 тис. доз вакцини AstraZeneca від коронавірусу.

Про це під час прес-конференції заявив прем’єр-міністр Румунії Флорін Кицу, повідомляє румунське інформагентство Actmedia.

«На сьогоднішній зустрічі ми затвердили проєкт рішення про надання ще 100 тис. доз вакцини AstraZeneca Молдові, а також приготували деталі для надання 100 тис. доз вакцини Україні», — сказав Кицу.

Нагадаємо, 30 квітня в Україну доставили ще 500 тис. доз китайської вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech.

Крім того, Україна уклала контракт з американською компанією Pfizer на постачання 10 млн доз вакцини. Загалом до України мають надійти 20 млн доз цього препарату до кінця 2021 року.

Станом на 6 травня в Україні від коронавірусу зробили 783 810 щеплень (+24 378за попередню добу).