Україна уклала контракт із американською компанією Pfizer на постачання 10 млн доз вакцини проти коронавірусу. Загалом до України мають надійти 20 млн доз цього препарату до кінця 2021 року. Про це повідомив Офіс президента в суботу, 1 травня.

«Після довготривалих і важких переговорів із компанією Pfizer ми досягли домовленості про постачання додаткових 10 мільйонів доз. Сьогодні вночі ми підписали відповідний контракт. Тобто загалом ми отримаємо 20 мільйонів доз вакцини Pfizer протягом цього календарного року», – йдеться в повідомленні.

Згідно з домовленостями, перші поставки за цим контрактом – 500 тисяч доз – Україна отримає вже в травні-червні 2021 року. 4,5 млн доз – у третьому кварталі (липень-вересень). Решту 15 млн доз – у четвертому кварталі цього року. Загалом Україна отримає 20 млн доз вакцини Pfizer до кінця цього року

Нагадаємо, що Україна вже отримала в рамках COVAX 117 тис. доз вакцини Pfizer. Крім того, в рамках прямого контракту між державою і виробником загалом має надійти 10 мільйонів доз цього препарату.

Вакцину Pfizer/BioNTech виготовляє німецька біотехнологічна компанія BioNTech разом із американським фармацевтичним гігантом Pfizer. Pfizer – це РНК-вакцина, головним компонентом якої є молекула матричної РНК, у якій записана інформація про антиген – білок вірусу SARS-CoV-2, що є збудником Covid-19.