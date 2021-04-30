В Україну ввечері п’ятнниці, 30 квітня, доставили ще 500 тис. доз китайської вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech. Літак з вакцинами приземлився в аеропорту «Бориспіль», повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

Таким чином, Україна отримала вже 715 тис. доз цієї вакцини.

Першу партію вакцини CoronaVac доставили в Україну 25 березня у розмірі 215 тис. доз, щеплення нею розпочалося 13 квітня. Загалом Україна замовила 1, 913 тис. доз вакцини CoronaVac компанії Sinovac Biotech. Одна доза цієї вакцини обійдеться держбюджету в 504 грн.

При цьому Україна закуповує вакцину CoronaVac не безпосередньо у виробника, а у посередника – компанії «Лекхім».

Що відомо про вакцину CoronaVac

Головний компонент вакцини CoronaVac – нежиттєздатні вірусні частинки. Вони не можуть спричиняти хворобу, але викликають імунну реакцію. Таку технологію використовують для виробництва багатьох інших вакцин, наприклад, проти поліомієліту та дифтерії. Зберігати китайську вакцину можна за температури 2-8°C.

Що відомо про ефективність вакцини CoronaVac

Дані про ефективність вакцини CoronaVac різні. Наприклад, у Бразилії заявляли, що вона ефективна на 50,3%. Дистриб’ютор вакцини в Україні – компанія «Лекхім», посилаючись на турецькі дослідження, повідомляла про ефективність цього препарату на 83,5% (і на 100% – від важких ускладнень і госпіталізацій).

Натомість у Чилі в рамках масштабного дослідження CoronaVac, яке проходило з лютого до квітня й охопило 10,5 млн людей, CoronaVac виявилась ефективною на 80% після другої дози, але після першої ефективність препарату становила лише 16%.

При цьому Всесвітня організація охорони здоров’я досі не схвалила вакцину CoronaVac для екстреного застосування.