У вівторок, 13 квітня українців офіційно почали вакцинувати препаратом CoronaVac, який виробляє китайська компанія Sinovac. Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«Відсьогодні розпочинаємо процес щеплення цією вакциною. Україна отримала першу партію в обсязі 215 тисяч доз», – сказав Степанов.

Україна розраховує отримати решту 1,7 млн доз найближчим часом – протягом квітня-травня.

Цю вакцину будуть використовувати для щеплення маломобільних людей та соціальних працівників, які за ними доглядають, вчителів, задіяних у ЗНО, олімпійців та паралімпійців, поліцейських.

CoronaVac – вакцина, яку виготовляє китайська компанія Sinovac Biotech. Її головний компонент – нежиттєздатні вірусні частинки. Вони не можуть спричиняти хворобу, але викликають імунну реакцію. Таку технологію використовують для виробництва багатьох інших вакцин, наприклад, проти поліомієліту та дифтерії. Зберігати китайську вакцину можна за температури 2-8°C.

25 березня в Україну доставили першу партію з 215 тис. доз китайської вакцини, хоча раніше повідомлялося, що це буде 700 тис. доз. Її вже зареєстрували в Україні для екстреного використання.

У Китаї використання цієї вакцини дозволили ще влітку 2020 року для людей із груп ризику. Наразі її також використовують у Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді та Малайзії. Водночас Всесвітня організація охорони здоров’я досі не дозволила цю вакцину для екстреного використання.

Загальна ефективність вакцини CoronaVac доходить до 83,5%.

Загалом українська група фармацевтичних компаній «Лекхім», яка є офіційним постачальником вакцини CoronaVac в Україну, уклала договір на постачання 5 млн доз. З них 1,9 млн замовило Міністерство охорони здоров'я за ціною 504 грн за одну дозу.