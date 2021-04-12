Китайська вакцина проти коронавірусу CoronaVac пройшла лабораторний контроль в Україні. Про це пише Hromadske.

Поки що щеплення препаратом ще не почалося – триває підготовка до відправки вакцини в регіони.

Перші 200 тис. доз вакцини CoronaVac, виробником якої є компанія Sinovac Biotech, прибула в Україну 25 березня. У МОЗ відразу повідомили, що лабораторний контроль вакцини триватиме до 10 днів.

Використовуватимуть цей препарат для щеплень згідно з планом вакцинації. Наразі ж в Україні роблять щеплення вакциною CoviShield.

CoronaVac – вакцина, яку виготовляє китайська компанія Sinovac Biotech. Її головний компонент – нежиттєздатні вірусні частинки. Вони не можуть спричиняти хворобу, але викликають імунну реакцію. Таку технологію використовують для виробництва багатьох інших вакцин, наприклад, проти поліомієліту та дифтерії. Зберігати китайську вакцину можна за температури 2-8°C.

25 березня в Україну доставили першу партію з 215 тис. доз китайської вакцини, хоча раніше повідомлялося, що це буде 700 тис. доз. Її вже зареєстрували в Україні для екстреного використання.

У Китаї використання цієї вакцини дозволили ще влітку 2020 року для людей із груп ризику. Наразі її також використовують у Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді та Малайзії. Водночас Всесвітня організація охорони здоров’я досі не дозволила цю вакцину для екстреного використання.

Загальна ефективність вакцини CoronaVac коливається від 50,38% до 83,5%.

Загалом українська група фармацевтичних компаній «Лекхім», яка є офіційним постачальником вакцини CoronaVac в Україну, уклала договір на постачання 5 млн доз. З них 1,9 млн замовило Міністерство охорони здоров'я за ціною 504 грн за одну дозу.