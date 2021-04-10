Перші щеплення китайською вакциною проти коронавірусу CoronaVac українці зможуть отримати вже у вівторок, 13 квітня, заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Як повідомило Hromadske, він зазначив, що щепити цією вакциною будуть маломобільні групи населення (тобто людей з інвалідністю), які не можуть прийти у пункт щеплення, та їхніх опікунів. Також вакцину зможуть отримати люди, які долучаться до проведення ЗНО у 2021 році, олімпійців та параолімпійців, які поїдуть цього року на змагання.

За словами Ляшка, вакцинацію вирішили робити саме цим препаратом, оскільки він має одну дозу у флаконі. Для порівняння – один флакон вакцини Covishield, якою щеплять українців з 24 лютого, містить десять доз.

Для повноцінної імунізації людина має отримати дві дози вакцини CoronaVac з інтервалом у 14-28 днів. Однак, головний санлікар зазначив, що українцям щепитимуть другу дозу на 28-й день, оскільки тоді ефект буде більшим.

Вакцина CoronaVac: що відомо

CoronaVac – вакцина, яку виготовляє китайська компанія Sinovac Biotech. Її головний компонент – нежиттєздатні вірусні частинки. Вони не можуть спричиняти хворобу, але викликають імунну реакцію. Таку технологію використовують для виробництва багатьох інших вакцин, наприклад, проти поліомієліту та дифтерії. Зберігати китайську вакцину можна за температури 2-8°C.

25 березня в Україну доставили першу партію з 215 тис. доз китайської вакцини, хоча раніше повідомлялося, що це буде 700 тис. доз. Її вже зареєстрували в Україні для екстреного використання.

У Китаї використання цієї вакцини дозволили ще влітку 2020 року для людей із груп ризику. Наразі її також використовують у Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді та Малайзії. Водночас Всесвітня організація охорони здоров’я досі не дозволила цю вакцину для екстреного використання.

Загальна ефективність вакцини CoronaVac коливається від 50,38% до 83,5%.

Загалом українська група фармацевтичних компаній «Лекхім», яка є офіційним постачальником вакцини CoronaVac в Україну, уклала договір на постачання 5 мільйонів доз. З них 1,9 мільйона замовило Міністерство охорони здоров'я за ціною 504 грн за одну дозу.