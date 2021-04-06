Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на поставку 10 мільйонів доз вакцини проти Covid-19, про що у лютому домовлялися президент України Володимир Зеленський та головний виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла. Про це ZAXID.NET повідомили джерела в Офісі президента.

Безпосередньо переговорним процесом щодо постачання препарату в Україну за дорученням yлави держави займався керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Вакцина буде поставлена в країну протягом 2021 року, а перша партія очікується вже у найближчі місяці.

Володимир Зеленський наголосив, що громадяни України мають бути забезпечені сертифікованою якісною вакциною якнайшвидше – це є одним пріоритетом влади.

«Висловлюємо подяку доктору Альберту Бурле і його колегам за підтримку українського народу в цей важкий час», – сказав керівник Офісу президента.

Він додав, що співпраця з американськими фармацевтичними компаніями буде продовжуватися і розширюватися.

Нагадаємо, 8 лютого 2021 року Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою правління, головним виконавчим директором фармацевтичної корпорації Pfizer Альбертом Бурлою, під час якої голова правління Pfizer пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна отримала перші партії вакцини за контрактом якнайшвидше.