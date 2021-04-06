Національний план вакцинації, який увів у дію рішенням РНБО Володимир Зеленський, повинен «підняти питання про вакцинацію на вищий рівень в нашій країні». Про це в ефірі програми «Свобода слова» заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

4 квітня, Зеленський затвердив рішення РНБО щодо вакцинації проти коронавірусу.

Хоча ще 29 січня прем’єр Денис Шмигаль казав, що в Україні вже є Національний план вакцинації. Як будуть співвідноситись ці два плани в ОП не уточнювали.

Тепер Степанов пояснив, що підписаний президентом план «підніме питання вакцинації на більш високий рівень».

«Це навпаки буде підняття питання вакцинації на більш високий рівень, з приєднанням туди інших міністерств, наприклад МЗС, як міністерства, яке буде зараз максимально допомагати в отриманні і доставці вакцин в Україну, так і державних адміністрацій», – пояснив Степанов.

Міністр підкреслив, що за допомогою цього плану буде розраховуватись кількість вакцинованих від Covid-19 по місяцях, щоб до кінця року сформувати колективний імунітет внаслідок імунізації населення в Україні.

План також передбачає відповідальність певних органів влади щодо забезпечення вакцинами проведення імунопрофілактики

На ранковому брифінгу 6 квітня очільник МОЗ пообіцяв, що плану вакцинації дотримаються і щеплять до кінця 2021 року більшість дорослого населення України.

За його словами, українська медична система спроможна на таку масштабну кампанію з вакцинації.

Водночас, він наголосив, що питання забезпечення вакцинами буде обов'язково вирішено.