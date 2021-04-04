В неділю, 4 квітня, Зеленський затвердив рішення РНБО щодо вакцинації проти коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Згідно з рішенням РНБО, Кабінет міністрів протягом 7 днів має забезпечити розробку та затвердження плану вакцинації проти коронавірусу «з урахуванням найкращого міжнародного досвіду».

Зокрема, мають встановити мінімально необхідну щомісячну кількість щеплень, повинні бути визначені джерела й терміни постачання вакцин, призначені відповідальні й ті, хто буде реалізувати план.

Відповідно до Національного плану, більшість дорослого населення в Україні має бути вакциновано проти коронавірусу до кінця 2021 року. До того часу хочуть сформувати в українців колективний імунітет.

В ОП також наголошують, що уряд має активізувати переговори з виробниками вакцин проти Covid-19, а також щодо залучення міжнародної технічної допомоги для реалізації кампанії з вакцинації в Україні.

Міністерство охорони здоров'я повинне вжити невідкладних дієвих заходів щодо постачання в Україну в максимально стислий термін необхідної кількості вакцин, а також забезпечити проведення ефективної інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо вакцинації.

Рішення також передбачає, що Міністерство закордонних справ має вжити невідкладних заходів, спрямованих на підвищення ефективності співпраці з іноземними державами та міжнародними організаціями щодо постачання в Україну вакцин проти Covid-19.

До слова, ще 29 січня прем’єр Денис Шмигаль казав, що в Україні вже є Національний план вакцинації, який має 5 етапів. Тоді в уряді представили його та розповіли, коли кого вакцинуватимуть.

Як будуть співвідноситись ці два плани в ОП поки що не уточнили.