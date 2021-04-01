За нинішніх темпів вакцинації Україні знадобиться ціле десятиліття, аби прищепити від коронавірусу необхідні 75% населення країни. Про це повідомляє Bloomberg.

Редактор видання Девід Фіклінг вказує, що в багатьох країнах, де Covid-19 останнім часом поширюється швидше за все – темпи вакцинації не дозволять сформувати колективний імунітет протягом найближчих років або навіть десятиліть.

Україна опинилась серед головних аутсайдерів у рейтингу Bloomberg.

Якщо, до прикладу, США та Ізраїлю для повноцінного завершення кампанії з вакцинації потрібно менше року, то Україна, Пакистан, Іран і Бангладеш витратять на це близько 10 років.

Варто наголосити, що йдеться про наявні темпи вакцинації, які з часом зростатимуть, тому прогноз може змінитись. Хоча це не скасовує того факту, що Україна, згкідно з даними Bloomberg, має одні з найнижчих темпів вакцинації у світі.

Раніше Bloomberg у співпраці з науковцями створили калькулятор вакцинації проти коронавірусу, в якому, зокрема, міститься прогноз «повернення до нормального життя».

Калькулятор вираховує, скільки часу потрібно буде для того, щоб вакцинувати 75% населення. Саме такий відсоток, на думку опитаних експертів, потрібен, щоб життя повернулося до норми.

В Україні за 31 березня щеплення проти Covid-19 зробили 17 170 людям. Загалом першу дозу препарату вже отримали 248 734 людини.

Раніше, міністр охорони здоров’я Максим Степанов визнав, що Україна відстає від заявленого раніше плану вакцинації населення майже у двічі і пояснив це «організаційними питаннями».