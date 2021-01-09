Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що МОЗ обрало компанію «Лекхім» посередником для закупівлі вакцини від Covid-19, бо це була вимога компанії-виробника. Йдеться про вакцину китайської компанії Sinovac Biotech. Україна домовилася про її закупівлю 30 грудня, однак кошти за вакцину отримає компанія «Лекхім», яка є представником компанії Sinovac Biotech в Україні.

Після того, як стало відомо про те, що МОЗ закупить китайську вакцину від коронавірусу в компанії «Лекхім», організація «Пацієнти України» заявила, що державне підприємство «Медичні закупівлі України» надіслало до міністерства документи щодо укладання угод з кількома компаніями, але МОЗ обрало лише «Лекхім».

Як наголосили «Пацієнти України», власником «Лекхіму» є Валерій Печаєв – соратник Раїси Богатирьової, яка працювала міністром охорони здоров’я за президентства Віктора Януковича. Препарати цього заводу за часів Богатирьової перемагали у мільйонних тендерах, заявили активісти.

Коментуючи заяву «Пацієнтів України», міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що договір про купівлю китайської вакцини підписали з «Лекхімом», бо такою була умова компанії-виробника.

«Те, що стосується підприємства “Лекхім”, з яким укладено договір, і ми про це відразу заявили, це була умова, що компанія Sinovac Biotech, яка хотіла здійснювати постачання в Україну через це фармпідприємство – а це геть не маленьке фармацевтичне підприємство, яке, наскільки я розумію, давно співпрацює з компанією Sinovac Biotech, і це була умова китайської сторони, що своє постачання вони будуть здійснювати через це підприємство. Тому з ними уклали договір. Далі з іншими виробниками укладуть договори, відповідно, про ті чи інші кількості вакцин», – сказав міністр охорони здоров’я України в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время».

При цьому він заявив, що «негативний фон» довкола цього підприємства його «не бентежить».

Нагадаємо, Україна домовилася закупити понад 9 млн доз китайської вакцини Sinovac Biotech. Вартість однієї дози – 504 грн, але длянаселення вакцинація буде безкоштовною.