Міністерство охорони здоров’я закупить 1,913 млн доз китайської вакцини від коронавірусу компанії Sinovac Biotech. Препарат купуватимуть в української компанії «Лекхім», яка є офіційним представником Sinovacc в Україні.

Як повідомило в середу, 30 грудня Міністерство охорони здоров’я, Україна отримає 1,913 млн доз китайської вакцини. Перші 700 тис. доз надійдуть після реєстрації препарату в Китаї або в інших країнах.

«Переговори з виробником тривали з вересня 2020 року, а договір підписано з українським фармацевтичним підприємством АТ “Лекхім”, яке, за офіційним підтвердженням компанії Sinovac Biotech, є єдиним уповноваженим представником виробника вакцини на території України», – зазначили у міністерстві.

Як повідомив Офіс президента, Україна використовуватиме вакцину Sinovac Biotech для захисту насамперед тих громадян, які мають критичний ризик інфікування, та тих, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією. Щеплення буде безкоштовним. За кожну дозу цієї вакцини Україна з держбюджету заплатить по 504 грн.

Що відомо про компанію Sinovac

«Сіновак» (Sinovac Biotech) – найбільша китайська компанія з виробництва вакцин, заснована у Пекіні в 2001 році, виробляє від 300 до 500 млн доз вакцин на рік. Ця компанія розробила й вивела на ринок вакцини проти гепатиту А та А і В, вірусів грипу, включно з «пташиним», паротиту. Акції компанії котируються на американській фондовій біржі NASDAK.

Вакцини Sinovac схвалені в 34 країнах світу, включно з такими країнами, як Аргентина, Бразилія, Індія, Туреччина.

Що відомо про вакцину від коронавірусу компанії Sinovac

Індонезійська компанія Bio Farma, яка перевіряла вакцину від Sinovac, заявила, що її ефективність становить 97%. Там послалися на результати проміжних випробувань, тоді як результати остаточних випробувань поки невідомі. Ймовірно, першою країною, яка може зареєструвати цю вакцину, стане Індонезія.

У свою чергу міністр охорони здоров’я Туреччини 25 грудня заявив, що проміжні результати випробування цієї вакцини показали її ефективність у 91,25% випадків. Туреччина домовилася закупити 50 млн доз вакцини від Sinovac. 3 млн доз вже доставили в цю країну. Влада Туреччини заявила, що розпочне її тестування, яке триватиме 14 днів, після чого розпочне масову вакцинацію.