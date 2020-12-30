МОЗ закупить вакцину від коронавірусу китайської компанії Sinovac
Одна доза китайської вакцини від коронавірусу коштуватиме Україні 504 грн, але для населення щеплення буде безкоштовним
Міністерство охорони здоров’я закупить 1,913 млн доз китайської вакцини від коронавірусу компанії Sinovac Biotech. Препарат купуватимуть в української компанії «Лекхім», яка є офіційним представником Sinovacc в Україні.
Як повідомило в середу, 30 грудня Міністерство охорони здоров’я, Україна отримає 1,913 млн доз китайської вакцини. Перші 700 тис. доз надійдуть після реєстрації препарату в Китаї або в інших країнах.
«Переговори з виробником тривали з вересня 2020 року, а договір підписано з українським фармацевтичним підприємством АТ “Лекхім”, яке, за офіційним підтвердженням компанії Sinovac Biotech, є єдиним уповноваженим представником виробника вакцини на території України», – зазначили у міністерстві.
Як повідомив Офіс президента, Україна використовуватиме вакцину Sinovac Biotech для захисту насамперед тих громадян, які мають критичний ризик інфікування, та тих, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією. Щеплення буде безкоштовним. За кожну дозу цієї вакцини Україна з держбюджету заплатить по 504 грн.
Що відомо про компанію Sinovac
«Сіновак» (Sinovac Biotech) – найбільша китайська компанія з виробництва вакцин, заснована у Пекіні в 2001 році, виробляє від 300 до 500 млн доз вакцин на рік. Ця компанія розробила й вивела на ринок вакцини проти гепатиту А та А і В, вірусів грипу, включно з «пташиним», паротиту. Акції компанії котируються на американській фондовій біржі NASDAK.
Вакцини Sinovac схвалені в 34 країнах світу, включно з такими країнами, як Аргентина, Бразилія, Індія, Туреччина.
Що відомо про вакцину від коронавірусу компанії Sinovac
Індонезійська компанія Bio Farma, яка перевіряла вакцину від Sinovac, заявила, що її ефективність становить 97%. Там послалися на результати проміжних випробувань, тоді як результати остаточних випробувань поки невідомі. Ймовірно, першою країною, яка може зареєструвати цю вакцину, стане Індонезія.
У свою чергу міністр охорони здоров’я Туреччини 25 грудня заявив, що проміжні результати випробування цієї вакцини показали її ефективність у 91,25% випадків. Туреччина домовилася закупити 50 млн доз вакцини від Sinovac. 3 млн доз вже доставили в цю країну. Влада Туреччини заявила, що розпочне її тестування, яке триватиме 14 днів, після чого розпочне масову вакцинацію.