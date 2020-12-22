Оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я представив план імунізації від Covid-19, в якому визначено, коли які категорії населення мають отримати вакцину. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.

За словами голови ЦГЗ Ігоря Кузіна, цей план буде гнучким, його будуть актуалізувати залежно від ситуації з Covid-19, оновлених даних по вакцинах, від доступності самої вакцини проти хвороби, а успіх його реалізації напряму залежить від партнерства і тісної співпраці з регіональними закладами охорони здоров’я, місцевими органами влади, лікарями та громадськістю.

Тобто вказані плани можуть змінитися і залежать від того, з яким успіхом Україна зможе отримувати вакцину.

Загалом же мета плану – упродовж 2021–2022 років охопити вакцинацією від Covid-19 щонайменше 50 % населення України (20 млн людей).

Наразі план передбачає 4 етапи вакцинації:

січень-квітень 2021 року – люди із найвищим ризиком інфікування та розвитку Covid-19 і ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією Covid-19;

квітень-червень 2021 року – люди із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку Covid-19 і ті, хто надає медичні послуги;

червень-вересень 2021 року – люди із високим ризиком інфікування та розвитку Covid-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави;

вересень 2021-березень 2022 року – люди із підвищеним ризиком інфікування та розвитку Covid-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.

Кузін запевнив, що вакцинація буде повністю добровільною. План оновлюватимуть кожні два тижні, аби він «відповідав реальній ситуації».