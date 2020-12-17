Максим Степанов розповів про три етапи вакцинації від коронавірусу в Україні

Вакцинацію від коронавірусної хвороби Covid-19 в Україні проводитимуть у декілька етапів для різних груп населення, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в Києві у четвер, 17 грудня.

«Ми закінчуємо розробку Національного плану впровадження вакцинації від COVID-19 на території України. Гадаю, що в п’ятницю зможу його підписати та затвердити відповідним наказом. Ми чітко пропрацювали всі етапи проведення вакцинації», – сказав міністр, якого процитувала агенція «Інтерфакс-Україна».

За словами Степанова, на першому етапі, коли буде низький доступ до вакцини і кількість вакцин не перевищуватиме 10% від загальної кількості населення, заплановано охопити щонайменше 700 тис. людей: медпрацівників, військовослужбовців ООС, працівників соціальної сфери, працівників інтернатів, будинків для людей похилого віку.

На другому етапі вакциною забезпечать людей віком старших за 60 років, працівників навчальних закладів, працівників структур, які гарантують безпеку держави, зокрема ДСНС,, поліції тощо.

На третьому етапі вакцину від коронавірусу отримають люди віком від 17 до 59 років, які належать до груп медичного ризику, а також інші категорії населення та професійних груп, які мають ризик захворюваності.

Планується також передбачити проведення вакцинації для громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

За словами міністра охорони здоров’я, вакцинація відбуватиметься на базі кабінетів щеплень, в Україні станом на грудень їх 11,346 тис.

«Ми плануємо створити мобільні бригади з імунізації за умови забезпечення всіма необхідними засобами для здійснення вакцинації. Мобільні бригади у всіх регіонах будуть здатні здійснювати до 190 тис. щеплень на тиждень. Також планується проводити щеплення через мережу сімейних лікарів (23,795 тис. лікарів “первинки”). Крім того, ми розглядаємо шляхи створення тимчасових центрів вакцинації», – повідомив Степанов, додавши, що у такий спосіб Україна зможе робити понад 2 млн щеплень на тиждень.

Крім цього, міністр зазначив, що МОЗ спільно з Міністерством цифрової трансформації опрацьовують варіант створення відповідної електронної платформи щодо реєстрації громадян для вакцинації.

«Ми також використовуватимемо запис телефоном через сімейних лікарів», – додав він.

Нагадаємо, раніше Степанов заявляв, що Україна хоче за державні гроші вакцинувати щонайменше 20,7 млн людей, але в держбюджеті немає на це коштів.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я України планує провести першу вакцинацію від Covid-19 у лютому 2021 року, воно веде переговори з компаніями-виробниками вакцин.

Крім того, Україна отримала від COVAX (Глобального фонду доступу до вакцин проти Covid-19) офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавірусу й очікує її постачання наприкінці першого – на початку другого кварталу 2021 року.