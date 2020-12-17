МОЗ планує вакцинувати від коронавірусу громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Про це 17 грудня на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Зараз у Міністерстві охорони здоров'я готують національний план щодо вакцинації українців від коронавірусу. За словами Степанова, цей план він підпише 18 грудня, а одним із його пунктів буде вакцинація мешканців окупованих територій.

«Вчора я дав завдання внести деякі змін до цього національного плану. Передбачити проведення вакцинації для наших громадян, які мешкають на тимчасово окупованих територіях. Саме українців», – про це він заявив на брифінгу.

Як саме може виглядати процедура вакцинації громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Степанов не уточнив.

За попередніми даними, Україна може почати вакцинацію від коронавірусу раніше, ніж передбачалося. У Міністерстві охорони здоров'я сподіваються, що перші щеплення будуть зроблені вже в лютому 2021 року.

Глобальна ініціатива COVAX щодо вакцинації проти коронавірусної хвороби вже затвердила заявку України на отримання 8 млн доз вакцини, якою зможуть безкоштовно прищепити 4 млн українців із груп ризику.