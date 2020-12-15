Міністерство охорони здоров’я розраховує отримати перші дози вакцини від Covid-19 у першому кварталі 2021 року. Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав в інтерв'ю «Радіо НВ».

«Ми дуже розраховуємо на те, що перші вакцини ми отримаємо вже в I кварталі наступного року. Зараз намагаємося робити все, щоби перші дози були в Україні в лютому», – повідомив Степанов.

Так, за його словами, МОЗ вже провело переговори щодо стратегії зберігання вакцин, деякі з яких, наприклад розробки Pfizer, повинні зберігатися за ультранизьких температур у -80°C, з промисловими підприємствами країни, що мають холодильні потужності.

За словами міністра, вакциною від Pfizer в першу чергу будуть вакциновані ті категорії населення, які МОЗ може «дуже чітко проконтролювати»: медпрацівники, військовослужбовці, співробітники сфери освіти.

Раніше Степанов заявив, що категорично не згоден з обсягами фінансування медицини. У бюджетному запиті МОЗ подавало 296 млрд грн, з урахуванням вакцинації і реагування на епідемію. Однак в бюджеті на це виділено лише 159 млрд грн.