В Україні визначили кількість людей з груп ризику, які точно потребують вакцинації від коронавірусної хвороби. Як розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов, йдеться про щонайменше 20,8 млн людей. Однак в проекті держбюджету на 2021 рік грошей на вакцинацію такої кількості людей не заклали.

Як розповів Степанов увечері в понеділок, 14 грудня в ефірі телеканалу «Україна 24», до таких груп належать медики, працівники освіти, поліцейські, працівники соціальних служб, люди віком 65 років і старші, а також ті, кому вакцинація необхідна за медичними показаннями.

«Загальна кількість таких людей складає 20 мільйонів 866 тисяч, як мінімум, цю кількість ми повинні забезпечити [вакцинами] за рахунок держави», – сказав Степанов, якого цитує LIGA.net.

Міністр охорони здоров’я розповів, що його відомство закладало в бюджет на вакцинацію цих груп людей 15,1 млрд грн. Але в проекті бюджету стоїть інша цифра – 2,36 млрд грн, зазначив він.

Степанов заявив, що категорично не згоден з обсягами фінансування медицини. У бюджетному запиті МОЗ подавало 296 млрд грн, з урахуванням вакцинації і реагування на епідемію. Однак в бюджеті на це виділено лише 159 млрд грн, повідомив Степанов. За його словами, для забезпечення критично необхідного мінімуму потрібно ще 57-60 млрд грн.

«При таких цифрах ми точно не зможемо підняти зарплату медпрацівникам. Слова подяки потрібно ще чимось підкріплювати», – сказав очільник МОЗ.

Раніше головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомляв, що до груп ризику належать дорослі (від 18 до 59 років) з захворюваннями ендокринної системи, серцево-судинними, хронічними захворюваннями дихальних шляхів, нервової системи, сечовидільної системи, органів кровотворення і крові, онкологічними захворюваннями.

Державний бюджет складає Кабінет міністрів, але ухвалює його Верховна Рада. Наразі парламент ще не ухвалив держбюджет на 2021 рік в другому читанні і в цілому. Однак увечері в понеділок його схвалив профільний парламентський комітет, що дозволяє депутатам розглянути документ вже цього тижня.