Мінімальне збільшення бюджету, яке дозволить вижити системі охорони здоров'я в 2021 році, повинно становити щонайменше 57 млрд грн, заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

«Зрозуміло, що ми розглядали різні варіанти, щоб забезпечити мінімум і щоб ми, без перебільшення, вижили. Я думаю, що потрібно додати ще приблизно 57 млрд грн», – сказав Степанов увечері в понеділок, 30 листопада в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV, відповідаючи на запитання, на скільки необхідно збільшити фінансування системи охорони здоров'я, передбачене в поданому урядом на розгляд Верховної Ради проекті держбюджету на 2021 рік.

Він уточнив, що в бюджетному запиті, який підготувало МОЗ, на систему охорони здоров'я були передбачені 296 млрд грн, зокрема 225 млрд грн на фінансування програми медичних гарантій і 15,1 млрд на закупівлю вакцини від Covid-19 для всіх груп ризику. Решта коштів це, зокрема, інвестиційні проекти.

«Нам запропонували 159 млрд разом із спеціальним фондом, 151 млрд грн загального фонду», – сказав Степанов, якого процитувала агенція «Інтерфакс-Україна».

«Якщо я говорю, що потрібно додати ще щонайменше приблизно 57 млрд грн, це не означає 56 млрд, це означає 57 млрд грн. Якщо нам не дадуть цих грошей, ми будемо більше вмирати, нас нікому буде лікувати, наші лікарі і наші медсестри просто виїдуть за кордон. Це реальність, яку ми побачимо з 1 січня», – наголосив він.

Водночас міністр висловив упевненість, що йому вдасться переконати депутатів збільшити фінансування системи охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше Степанов повідомив, що уряд відмовив Міністерству охорони здоров’я у підвищенні наступного року зарплати лікарів до 23 тис. грн.