Міністерство охорони здоров’я зробило бюджетний запит, яким запропонувало закласти у держбюджеті на 2021 рік підвищення зарплат для лікарів, медсестер і молодшого медичного персоналу. Згідно з ним, ставка лікаря повинна бути понад 20 тис. грн. Однак уряд не вніс цей запит до редакції проекту держбюджету, яку відправив до Верховної Ради для подальшого розгляду, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«МОЗ запропонувало свій варіант бюджету та зробило бюджетний запит. В цьому бюджетному запиті ми чітко визначили, яка справедлива заробітна плата повинна бути в наших медичних працівників. Наш бюджетний запит передбачає, що зарплата лікаря повинна бути 23 тис. грн, медичної сестри – 17 тис. грн, молодшого медичного персоналу – на рівні 12 тис. грн», – розповів Степанов на брифінгу в понеділок, 30 листопада, повідомила «Українська правда».

Міністр додав, що таку заробітну плату не затвердили у редакції бюджету.

«В редакції бюджету, яку Кабмін відправив на голосування у Верховну Раду, кошти на таке підвищення заробітної плати не передбачені. Саме тому я за цей бюджет як міністр охорони здоров'я не голосував та не підтримав його», – зазначив очільник відомства.

За його словами, лікарі отримують найнижчу заробітну плату в країні. Наприклад, міністр навів випадок з обласної лікарні у Житомирі, де він відвідав реанімацію неврологічного відділення. Там лікарка, яка займається хворими на гострий мозковий інсульт, без доплат отримує 5800-6000 тис. грн.

«Будь-яка інша європейська країна за таку роботу платить 5-6 тис. євро, тобто в 30 разів більше», – додав Степанов.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я запевняв, що лікарі швидкої допомоги з наступного року щомісяця отримуватимуть по 22 тис. Грн.