Кабінет міністрів України вирішив ще на рік відтермінувати реалізацію прийнятої в липні 2019 року постанови №822 про зростання зарплат вчителів на 20-70%. Про це йдеться у постанові уряду №1149 від 23 листопада.

«Зупинити до 31 грудня 2021 року дію постанови Кабінету міністрів України від 10 липня 2019 №822», – йдеться в постанові.

Своєю чергою Міносвіти заявило, що на реалізацію раніше прийнятої постанови №822, яким передбачається поступове підвищення найнижчого посадового окладу зазначених категорій працівників до рівня 4 прожиткових мінімумів для працездатних осіб в 2021 році необхідно 50 млрд грн, а рішення ухвалене у 2019 році Кабміном прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, має «популістський характер».

«Рішення, ухвалене 10 липня 2019 року та підписане прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом в останні дні діяльності його уряду, мало лише популістський характер і не було підкріплене наявністю коштів у бюджеті», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому Міносвіти у вівторок, 24 листопада.

Саме тому, як повідомили в МОН, Кабмін вирішив відтермінувати впровадження постанови №822.

«У зв’язку з відсутністю неінфляційних джерел фінансування для набуття чинності цієї постанови у 2021 році уряд доручив Міністерству освіти і науки разом з Мінекономіки, Мінфіном і Мін’юстом підготувати проєкт рішення щодо відтермінування її впровадження до 31 грудня 2021 року (протокол № 79 засідання Кабінету Міністрів України від 14.09.2020). Наголошуємо, що рішення не скасовано, а відтерміновано», – повідомили в МОН.

Очільник МОН Сергій Шкарлет нагадав, що цього року було знайдено можливість збільшити посадові оклади всіх працівників бюджетної сфери, зокрема педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, із 1 вересня 2020 року на 5,8%.

Також він повідомив, що після схвалення урядом Верховна Рада України в першому читанні вже розглянула проект закону про держбюджет на 2021 рік, яким передбачено на галузь освіти 173,8 млрд грн, що порівняно з державним бюджетом на 2020 рік більше на 34 млрд грн.

Як інформував ZAXID.NET, 10 липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів з підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року. У 2020 році зарплата педагога мала становити 2,5 прожиткового мінімуми, в 2021 році – 3 мінімуми, в 2022 році – 3,5 мінімума і з січня 2023 році – 4 прожиткові мінімуми.

Пізніше в зв'язку з відсутністю коштів на реалізацію реформи в державному і місцевих бюджетах, зазначена постанова була призупинена до 31 грудня 2020 року.